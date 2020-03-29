البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لسحب الدولار ويعلق على طبع العملة + وثيقة

2020/03/29 | 15:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اصدر البنك المركزي العراقي مجموعة من القرارات التي تخص سحب الدولار الامريكي.وعلى الصعيد ذاته صرح مصدر مخول في البنك المركزي العراقي بشأن ما يتداوله البعض من تصريحات لبعض المسؤولين عن امكانية طبع (عُملة) عراقية لتلافي المشاكل الاقتصادية ونحو ذلك..بما يأتي: 1- إن طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك […]

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