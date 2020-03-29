مقترح يخص العام الدراسي الحالي في العراق يتضمن عدة بنود بينها الغاء العطلة وعدم رسوب(وثيقة)

2020/03/29 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدمت عضو لجنة التعليم النيابية، إيناس المكصوصي، اليوم الأحد، مقترحًا يخص العام الدراسي الحالي بسبب وباء كورونا وتوقف الدوام.اقرأ أيضًا: التعليم العالي تصدر بيانًا بشأن رواتب المتقاعدين المستمرين

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