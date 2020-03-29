سويسرا تسجل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/03/29 | 15:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الأحد، بتسجيل 22 وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 257، والإصابات إلى 14336 حالة.وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد […]

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