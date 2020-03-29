وزير الثقافة يهنئ الشعب العراقي والبشرية جمعاء برأس السنة البابلية والآشورية

2020/03/29 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني اليوم الاحد، تهنئة إلى الآشوريين والكلدانيين والسريان في العراق والعالم بحلول رأس السنة البابلية الآشورية وعيد أكيتو، معرباً عن خالص تهانيه وأمنياته لهم ولكل المسيحيين وسائر العراقيين بالازدهار والتقدم وأن يعم السلام العراق والعالم.وفي ما يلي نص التهنئة: “بمناسبة حلول رأس السنة […]

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