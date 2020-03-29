صحة الإقليم: 128 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها 55 حالة شفاء

2020/03/29 | 15:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أكدت وزارة صحة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إصابة 128 بفيروس كورونا موزعة في جميع محافظات الإقليم، منها 55 حالة تماثلت للشفاء.

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