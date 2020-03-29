2020/03/29 | 15:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، تخفيض الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الاجور المحددة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التعليم قررت تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الاجور الحالية المحددة للتخصصات الموجودة في دليل اجراءت شؤون الطلبة، وشمول الطلبة المنقولين من خارج العراق وفق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي".

وأشار الى أن "هذا الإجراء جاء بشكل استثنائي مراعاة لطبيعة الظروف البيئية والصحية".

واضاف محمد أن "الوزارة خفضت الاجور الدراسية لطلبة الدراسات المسائية بنسبة (٢٥%) من الاجور الحالية المحددة وتخويل الهيئة المشرفة في الجامعة على زيادة نسبة التخفيض على ان لا تتجاوز عن (٥٠%) بالنسبة للحالات الانسانية التي تقدرها الهيئة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠".





وخصصت الوزارة، بحسب البيان، الرابط الاتي (http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2020/03/الاجور-الدراسية.pdf) للإطلاع على جداول الاجور الدراسية للتعليم الخاص الصباحي واجور الدراسات المسائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تخفيض الاجور الدراسية للتعليم الحكومي الخاص ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تخفيض الاجور الدراسية للتعليم الحكومي الخاص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).