محافظة بغداد تصدر تعليمات جديدة بشأن حظر التجوال وتوسيع عدد الاستثناءات(وثيقة)

2020/03/29 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد محافظ بغداد في مؤتمر غاضب: حظر تام في العاصمة باستثناء الصيدليات والأفران

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