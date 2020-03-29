القبض على احد الإرهابيين في جنوب الموصل

2020/03/29 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 ولواء 75 القبض على احد الإرهابيين في منطقة تل الرمان جنوبي الموصل.مديرية الاستخبارات العسكرية اكدت ان الارهابي هو احد العناصر القتالية لداعش الإرهابي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب.انتهى2

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