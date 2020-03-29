توضيح “مهم” من البنك المركزي عن إمكانية طبع العملة لتغطية الرواتب

2020/03/29 | 15:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أوضح مصدر في البنك المركزي العراقي، الأحد، طبيعة الإجراءات المتعلقة بطلع العملة، وذلك على و...

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