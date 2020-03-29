اصابة عراقيين اثنين بكورونا في الاردن

2020/03/29 | 15:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاحد، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية في الاردن.

وقال الصحاف في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في الأردن".

وأضاف ان "العدد الكلي في عموم ‎العالم بلغت 53 حالة موزعة 11 في بلجيكا، و12 في الاردن، و6 في ايطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية 5، بريطانيا 5، كندا 6، النمسا 5، لبنان 2، ايران 1".

وتابع انه "تم تسجيل حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج".

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