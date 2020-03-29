تصديق اقوال متهم قتل شخصا بسبب فيديو (لا اخلاقي)

2020/03/29 | 15:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صدقت محكمة تحقيق بلدروز في محافظة ديالى، اليوم الاحد، اقوال متهم لارتكابه جريمة قتل بسبب نشر محتوى غير اخلاقي مدبلج.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المدان اعترف بارتكابه جريمة القتل بعدما اكتشف ان المجنى عليه هو من قام بدبلجة مقطع غير اخلاقي له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته في المنطقة".

واضاف انه "تم توقيف المتهم وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات".

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