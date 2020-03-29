عمليات بغداد: مستمرون بالعمل وفق الاستثناءات المحددة من خلية الازمة

2020/03/29 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، استمرارها بالعمل وفق الاستثناءات المحددة من لجنة الامر الديواني.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تؤكد قيادة عمليات بغداد انها مستمرة بالعمل وفق الاستثناءات التي حددتها لجنة الامر 55 والاستثناءات التي صدرت من قيادة عمليات بغداد".

واضافت "نهيب بكافة وسائل الاعلام ان تأخذ التصريحات ونقل الاخبار من المصادر الرسمية المخولة بذلك، ولازالت تعمل وفقا للضوابط المعمول بها حاليا".

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