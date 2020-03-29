أميركا تُخطّط لتدمير الميليشيات: هل ستكون النهاية لإيران في العراق؟

2020/03/29 | 15:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ما يبدو، أن #أميركا تفكّر جدياً بمواجهة الميليشيات المسلّحة المقرّبة من #إيران وإنهاء قدراتها وتدميرها، وما سحبها لقواتها العسكرية من القواعد العسكرية في #العراق إلا توضيح لخطوتها المقبلة.اليوم،

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