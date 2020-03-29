مراسلنا: غزارة الأمطار تقلق أهالي المناطق المحاذية لنهر دجلة بصلاح الدين لهذا السبب؟

2020/03/29 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ القلق يصيب اهالي المناطق القريبة من النهر بعد ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة في مدينة الضلوعية جنوب سامراء قرابة 3 امتار فوق مستوى سطح الارض، وهو ما يذكرهم بتكرار تجربة عام 2011 حينما غرقت اغلب المنازل والبساتين بعد ارتفاع مناسيب المياه ما سبب خسائر مادية كبير سكان هذه المناطق طالبوا عبر “العهد نيوز” الجهات […]

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