اقليم كردستان يعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/03/29 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كردستانأعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان يوم الاحد عن تسجيل ست حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 544 فحصا، 369 منها في اربيل ، و92 في السليمانية، و56 في دهوك.واوضح البيان ان النتائج اظهرت اصابة ستة اشخاص ثلاثة منهم في اربيل ، و واحدة في السليمانية، واثنين في دهوك.وتابع ان المجموع الكلي للمصابين بالفيروس في اقليم كوردستان وصل الى 128 حالة بينها حالتا وفاة و55 حالة تماثل للشفاء.

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