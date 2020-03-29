انتقادات وسخط شعبي في بغداد بسبب ابلاغات كاذبة عن اصابات بكورونا ..(فيديو )

2020/03/29 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اثارت التبليغات الكاذبة بشان وجود اصابات بفيروس كورونا في احدى مناطق العاصمة بغداد حفيطة المواطنين ونشطاء على مواقع التواصل، بحسب مقطع فيديو اظهر وصول فرقة طبية لمكان التبليغ لكن تبين انه لاصحة للتبليغ الامر الذي قوبل باستهجان محلي واسع لهكذا تصرفات غير مسؤولة من قبل البعض . الى ذلك انتقد مواطنون في تصريح لـ" كلكامش برس " ، هكذت تصرفات واعتبروها مضيعة لجهود فرق الطوارىء التي تكافح للحد من تفشي الوباء القاتل . واعتبر اخرين ان " غياب الوعي وعدم المسؤولية وغياب التوجيه الصحيح عوامل تقف وراء هكذا تصرفات مرفوضة ".

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