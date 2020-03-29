2020/03/29 | 15:44 - المصدر: راديو المربد
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: ماذا قالت الحكومة عبر لمربد عن طباعة العملة، و الرواتب ؟) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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