بالوثيقة.. محافظة بغداد تحدد مواعيد لغلق الأسواق والمحال التجارية والصيدليات

2020/03/29 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الاحد، موعدا لغلق الأسواق والمحال التجارية والصيدليات في العاصمة...





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