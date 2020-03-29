عمليات بغداد تؤكد استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة من قرار حظر التجوال

2020/03/29 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، الأحد، استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة من قرار حظر التجوال.

وذكرت القيادة، في بيان، أنها "مستمرة بالعمل وفق الاستثناءات التي حددتها لجنة الامر (55) والاستثناءات التي صدرت من قيادة عمليات بغداد".

ودعت "وسائل الاعلام كافة الى ان تأخذ التصريحات ونقل الاخبار من المصادر الرسمية المخولة بذلك".





وفي وقت سابق من اليوم، قرر محافظ بغداد، محمد جابر العطا، إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال بعد السادسة مساء اعتبارا من الغد.

وقال العطا، في مؤتمر صحفي، إن "هناك من يحاول استغلال حالات الاستثناء في حظر التجوال"، داعيا الى "الالتزام التام بحظر التجوال بعد السادسة مساء".

وفيما قدم شكره لـ"جميع من يقدمون مساعدات طوعية للمواطنين في ظل حظر التجوال"، لفت الى أنه "سيتم الغاء جميع الاستثناءات من السادسة مساء حتى الخامسة فجرا بدءا من الغد".

الى ذلك أوضح المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد، أن "قرار الغاء الاستثناءات، لن يسري على العاملين في الاذاعات والفضائيات فقط".

وكانت خلية الازمة، المشكلة وفق الامر الديواني (55) لمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قررت فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد، للحد من تفشي الفيروسات، فيما استثنت المنتسبين في القوات الامنية، والاعلاميين، والعاملين في الصحة والقضاة، وعدة فئات أخرى من الحظر.

بغداد اليوم – صلاح الدين

أحبطت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الأحد (29 آذار 2020)، عملية تسلل لعناصر داعش على قاطع المسؤولية جنوب سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن، &q

بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي، السبت، 28-3-2020من مخطط لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستهداف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادتها.

وقال المحمداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الادارة الأمريكية،

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، عن القاء القبض على شخص قتل عمه واصاب اثنين من ابنائه بأحد اقضية ديالى.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في بيان، إنه "تم القاء القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل بحق

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