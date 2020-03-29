بالصور... العراق يتسلم قاعدة كركوك من التحالف

2020/03/29 | 15:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر عسكرية اليوم الاحد بان قوات ما يسمى "التحالف الدولي" سلمت القوات العراقية المنطقة الخاصة بها في قاعدة كركوك الجوية في محافظة كركوك 250/كم...

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