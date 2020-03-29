2020/03/29 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كوردستان تعلن إجمالي اصابات كورونا خلال 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كوردستان تعلن إجمالي اصابات كورونا خلال 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).