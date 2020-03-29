إيران تقيم مناورات الدفاع البيولوجي في مشهد

2020/03/29 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم الاحد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية مناورات الدفاع البيولوجي بمشاركة مقر ثامن الائمة عليه السلام التابع للقوات البرية في حرس الثورة الاسلامية.وقال نائب قائد مقر ثامن الائمة عليه السلام للحرس الثوري العميد مجيد رضا ان “هذه المناورات تهدف للتنسيق بين جميع القوات في محافظات خراسان الرضوية وخراسان الشمالية وخراسان الجنوبية […]

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