سكرتير القائد العام الفريق الركن البياتي: مستمرون بالعمل في الاستثناءات خلال حظر التجوال

2020/03/29 | 15:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكرتير القائد العام: مستمرون بالعمل في استثناءات حظر التجوال التي حددتها لجنه الأمر الديواني أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الأحد، استمرار العمل بالاستثناءات خلال حظر التجوال.وقال البياتي في حديث لوكالة صدى الاعلام، إن “قيادة عمليات بغداد مستمرة بالاستثناءات التي حددتها لجنة الأمر الديواني 55 والضوابط التي صدرت من قيادة

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