محمد الحنفي - بين الثقافة والوسائل التثقيفية: الواقع، والأفاق.

2020/03/29 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إلى روح الرفيق الفقيد القائد العظيم أحمد بنجلون في ذكرى وفاته.من أجل استحضار روحه، التي لا تفرق رفيقاته، ورفاقه، الذين لا زالوا على قيد الحياة.من أجل التأكيد على أن التمسك بالاشتراكية العلمية، هو المدخل إلى أي تقدم، أو تطور نسعى إليه، على جميع المستويات.من أجل الإنسان، كما تصوره الفقيد القائد أحمد بنجلون، في فكره، وفي ممارسته.محمد الحنفيكثيرا ما يتعامل المهت......

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