2020/03/29 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #قاسم_حسن_محاجنة فَرِح أنصار الإسلام السياسي كثيرا بالكورونا في مراحلها الأولى ، فهي وعند تفشيها في ووهان الصينية ، كانت عقابا من الله للصين والصينيين على قمعهم للأقلية المسلمة هناك ، أي شعب الايغور...
وعلت الأصوات متشفية ،جذلة ومنتشية بفرحة النصر على أعداء الإسلام والمسلمين ...
وأن عذاب الله ، الذي تلبس بلبوس الكورونا، هو البرهان والدليل على سمو ورفعة المسلمين ....
رغم أنهم يقبعون في الدرك الأسفل للحضارة البشرية،......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم حسن محاجنة - الخطاب الديني والكورونا...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعلت الأصوات متشفية ،جذلة ومنتشية بفرحة النصر على أعداء الإسلام والمسلمين ...
وأن عذاب الله ، الذي تلبس بلبوس الكورونا، هو البرهان والدليل على سمو ورفعة المسلمين ....
رغم أنهم يقبعون في الدرك الأسفل للحضارة البشرية،......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم حسن محاجنة - الخطاب الديني والكورونا...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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