قاسم حسن محاجنة - الخطاب الديني والكورونا...

2020/03/29 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة فَرِح أنصار الإسلام السياسي كثيرا بالكورونا في مراحلها الأولى ، فهي وعند تفشيها في ووهان الصينية ، كانت عقابا من الله للصين والصينيين على قمعهم للأقلية المسلمة هناك ، أي شعب الايغور...وعلت الأصوات متشفية ،جذلة ومنتشية بفرحة النصر على أعداء الإسلام والمسلمين ...وأن عذاب الله ، الذي تلبس بلبوس الكورونا، هو البرهان والدليل على سمو ورفعة المسلمين ....رغم أنهم يقبعون في الدرك الأسفل للحضارة البشرية،......

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