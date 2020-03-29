سهيل قبلان - النتائج تكون حسب نقطة الانطلاق واهدافها

2020/03/29 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان تتوقف على نمط التفكير ونوعية النوايا والاهداف والافعال امور كثيرة, فالذي يفكر في الحرب ليفرض نفسه على المستهدف ستكون النتائج القتلى والخراب والتدمير والحقد وتوسيع الهوة بين بني البشر وتعميق التباعد بينهم, وزيادة الاحزان والالام والكراهية وتشويه الجمالية الانسانية في الانسان وسلب النزعة الانسانية؟ والاقتراب من النزعة الوحشية والتكشير عن انيابها وبالتالي سهولة الضغط على الزناد وادارة الظهر للحياة ال......

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