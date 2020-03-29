2020/03/29 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن تأثير فيروس كورونا قد يستمر لفترة طويلة تمتد الى عام أو عامين.

ودعا روحاني في تصريح الى ضرورة إعداد المجتمع للتعايش مع فيروس كورونا إلى أن يتم العثور على الدواء أو اللقاح المناسب له، مستبعدا امكانية التخلص منه خلال اسابيع وانه سيبقى على الارجح لعام أو عامين.

وأشار روحاني الى ضرورة تغيير الظروف المجتمعية بحيث تكون قادرة على تحمل وجود كورونا لافتا الى ان تفشي الفيروس في بعض المدن الايرانية قد بلغ ذروته خلال الايام الماضية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني : تأثير كورونا قد يمتد لعام أو عامين وعلى المجتمع التعايش معه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني : تأثير كورونا قد يمتد لعام أو عامين وعلى المجتمع التعايش معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).