ريال مدريد يُقرر السيْر عكس تيار برشلونة

2020/03/29 | 15:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] لم تعش أندية الدوري الإسباني واقعاً ضبابياً كحالها اليوم على وقع الكارثة الإنسانية التي فاجأ بها فيروس كورونا العالم دون سابق إنذار، وهو ما دفع نادي برشلونة لاتخاذ قرار صعب لتقليص خسائره، ولكن يبدو أن ريال مدريد لن يسير في هذا الاتجاه.

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