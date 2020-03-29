عدد ضحايا كورونا يتجاوز 30 ألفا والولايات المتحدة في صدارة القائمة السوداء

2020/03/29 | 15:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه بوتائر متسارعة في مختلف أنحاء العالم، حيث تعزز الولايات المتحدة وإيطاليا صدارتهما في قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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