وزارة التعليم تحدد نسب تخفيض الاجور الدراسية الحكومية للصباحي والمسائي

2020/03/29 | 15:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الاجور المحددة.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد إن وزارة التعليم قررت تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الاجور الحالية المحددة للتخصصات الموجودة في دليل اجراءت شؤون الطلبة، وشمول

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