موارد الانبار تؤكد لـ”العهد نيوز” ارتفاع مناسيب نهر الفرات في مناطق شمالي الفلوجة

2020/03/29 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اعلن مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي ، الاحد، عن ارتفاع مناسيب نهر الفرات في مناطق شمالي مدينة الفلوجة .وقال المحمدي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “كوادر دائرة الموارد المائية في الفلوجة وبالتعاون والتنسيق مع قوات الجيش والحشد الشعبي نفذت حملة لرفع كافة القناطر […]

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