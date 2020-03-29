الغضبان: أسعار النفط هبطت بسبب تخفيض السعودية لأسعارها

2020/03/29 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن سبب انخفاض أسعار النفط العالمية هو الخلاف الذي حدث في بداية آذار الماضي بين السعودية وروسيا و عرض كميات كبيرة من النفط بأسعار مخفضة غير مسبوقة فضلا عن أزمة كورونا.

وذكر الغضبان، إن انتشار فيروس كورونا سببٍّ أزمة عالمية اقتصادية و صحية، فأحد أساليب الوقاية منه هو حظر التجوال والذي يفضي الى توقف معظم الحركة الاقتصادية (المواطنين، الطيران، عموم النقل) ما تسبب بانخفاض الطلب على الوقود وتبعا لذلك تراجع نشاط المصافي وبالتالي قلتّ مبيعات النفط الخام.

ولفت إلى ان انكماش الاقتصاد الصيني (حيث بدأ الوباء) المستورد الأول للنفط في العالم كان له دور في تراجع الطلب على النفط.

وأشار عضو أوبك (المنظمة النفطية العالمية وتظم 13 دولة منتجة للنفط) بأن سبب هبوط سعر البرميل يعود أيضا لما يسمى بحرب الأسعار النفطية الذي حدث بين المملكة العربية السعودية وروسيا حيث تم عرض أسعار مخفضة غير مسبوقة إضافة لطرح كميات كبيرة ما أدى إلى توفير نفط رخيص للدول الصناعية وتجار النفط العالميين.

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