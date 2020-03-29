سكرتير القائد العام الفريق الركن البياتي يعلن تخصيص رحلات جوية استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في المطارات الدولية

2020/03/29 | 16:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي , عن تخصيص رحلات جوية استجابة لنداء العراقيين العالقيين في المطارات والراغبين بالعودة الى العراق .وقال البياتي في تصريح لوكالة صدى الاعلام” بأنه وبالتنسيق مع وزارة النقل تم تخصيص رحلات جوية استثنائية خلال الايام القادمة تستوعب العراقيين الراغبين بالعودة الى الوطن ” .

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