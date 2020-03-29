حملة “وعي” تدخل خدمة الرسائل النصية ضمن برامجها التوعوية للوقاية من كورونا

2020/03/29 | 16:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت حملة “وعي” التي أطلقتها هيئة الحشد الشعبي خدمة الرسائل النصية SMS ضمن برامجها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا.الخدمة الجديدة جاءت بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات وتضمنت فقرات ارشادية للمواطنين عبر رسائل SMS لشركات الاتصال كورك و آسيا سيل وزين العراق.وتحرص حملة “وعي” على إيصال آخر المعلومات والنصائح المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا إلى

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