2020/03/29 | 16:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الجيش التركي والجماعات المسلحة التي يدعمها مجددا المياه عن مدينة الحسكة السورية والتجمعات التابعة لها بعد ايقاف الضخ من محطة علوك بريف رأس العين وتهديد حياة نحو مليون نسمة.وأكد مدير مياه الحسكة محمود عكلة لـ”سانا” قطع المياه من قبل جيش التركي والجماعات المسلحة التي يدعمها منذ الساعة العاشرة ليل أمس السبت وحتى تاريخه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثالثة.. الجيش التركي والجماعات المسلحة يقطعون المياه عن الحسكة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثالثة.. الجيش التركي والجماعات المسلحة يقطعون المياه عن الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).