2020/03/29 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الاوضاع التي تشهدها البلاد.. امتيازات وتعيينات بمناصب مهمة ينالها ابناء الخزاعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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