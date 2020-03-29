وزير الصحة يدعو هيئة الاتصال والاعلام لاتخاذ الاجراءات بحق المواقع الالكترونية التي تثير الفزع باخبار زائفة

2020/03/29 | 16:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب وزير الصحة جعفر علاوي، اليوم الاحد، باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المواقع الالكترونية التي تثير الفزع بشأن كورونا.

وقال علاوي في تصريح صحفي تابعته "الغد برس" إنه "ادعو هيئة الاتصال والاعلام الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المواقع الالكترونية التي تشيع اجواء الفزع والخوف باخبار زائفة ومظللة".

وأثنى على "الاعلام العراقي والفضائيات المحلية التي اسهمت بشكل كبير ومتميز بتوعية المواطنين عن فيروس كورونا".

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