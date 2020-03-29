السعودية تسجل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/29 | 16:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاحد، عن تسجيل أربع وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

واضافت الوزارة في بيان، سجلنا4 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 8 حالات منذ بداية تفشي الفيروس في المملكة.

وتابعت ان الحصيلة المعلنة عن حالات الجديدة رفعت اجمالي الاصابات الى 1299.

وبينت الوزارة، بوجود 12 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا تتلقى الرعاية الكاملة.

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