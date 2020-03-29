محكمة تحقيق الفاو تصدق اقوال متهمين بادخال سيارتين محملة بكميات كبيرة من الاسماك بصورة غير قانونية

2020/03/29 | 16:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت محكمة تحقيق الفاو في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تصديقها اقوال متهمين كانوا يرومون ادخال سيارتين نوع بيك اب محملة بكميات كبيرة من الاسماك بصورة غير قانونية.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "سيطرة بوابة الفاو وباشراف مباشر من قبل قاضي محكمة التحقيق القت القبض على المتهمين بعدما كانوا يرومون ادخال السيارتين الى البصرة رغم وجود قرارا يمنع صيد الاسماك فضلا عن قرار حظر التجول في المدينة مستغلين احد عناصر الاستخبارات لمساعدتهم وتمريرها من قبل السيطرة المذكورة".

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