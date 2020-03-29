كورونا تغزو السجون الأميركية والسلطات عاجزة عن حماية السجناء

2020/03/29 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غزا فيروس كورونا مختلف السجون في أنحاء الولايات المتحدة الاميركية ومراكز احتجاز المتهمين وسط عجز ادارات السجون عن اتخاذ تدابير حماية السجناء.

وأفادت وكالة رويترز أن عدد المصابين بالفيروس بلغ نحو مئة واثنين وثلاثين من السجناء اضافة الى اصابة أكثر من مئة من العاملين في سجون نيويورك، مضيفة أن نزلاء السجون بدأوا بمحاولة حماية انفسهم بملابسهم بسبب عدم حصولهم على قفازات أو أقنعة صحية.

وأوضحت أن السلطات أخلت سبيل آلاف السجناء دون أي فحص طبي يذكر في بعض الحالات للتأكد مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا ومعرضين لنقل العدوى لغيرهم، لافتة الى ان ابرز السجون التي اجتاحتها كورونا هو سجن جزيرة رايكرز في نيويورك وسجن مقاطعة كوك في شيكاغو.

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