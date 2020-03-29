متهم يهدد بإطلاق العيارات النارية على مفرزة طبية في البصرة

2020/03/29 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق البصرة، أقوال متهم هدد مفرزة طبية كانت تقوم بمتابعة الحالة الصحية لزوجته المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، باطلاق العيارات النارية عليهم في حال عودتهم إلى منزله مجدداً.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن المتهم هدد المفرزة الطبية بإطلاق العيارات النارية عليهم في حال عودتهم الى داره مرة ثانية لمتابعة زوجته كونها تماثلت للشفاء ولا يوجد اي مبرر لزيارتها من قبل المفارز الطبية بحسب اقواله.

وأضاف المركز أن المتهم القي القبض عليه بعد هروبه من داره الى البيت المجاور له بأوامر مباشرة من قبل قاضي التحقيق المختص.

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