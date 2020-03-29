الدولة في زمن الكورونا

2020/03/29 | 16:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: مهند طالب الحمدي- كاتب عراقي مقيم في لندن هناك حاجة إلى توسع حجم الحكومات من أجل مكافحة الوباء ما يهم هو كيف يتم تقليص حجمها مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة في غضون أسابيع قليلة فقط، غير فايروس يبلغ قطره أقل من مايكروميتر واحد وضع الديمقراطيات الغربية.أغلقت الدول الأعمال وحجرت الناس في المنازل.ووعدت الحكومات […]

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