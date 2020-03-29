العراقيون يحتفلون بكورونا والحظر..اطفال يملؤون الشوارع وجلسات عائلية

2020/03/29 | 16:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامان نوح يقول مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي،ان آمال إعلان الكرخ خالية من فيروس “كورونا” تبددت والتفاؤل انحدر للحضيض مع عدم الالتزام الكارثي باجراءت الحظر والعزل.في ابودشير يعيشون وكأنهم “معزولون عن العالم لايعرفون ماذا يجري”.وسكان الشعلة والغزالية والبياع والعلاوي وشارع حيفا “أطفالهم تملأ الشوارع ورجالهم يجلسون في مجموعات او يتمشون في الطرقات، […]

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