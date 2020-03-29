وفيات كورونا في بريطانيا تقفز لـ1228 حالة

2020/03/29 | 16:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً.وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في يوم السبت 28 آذار الجاري عن ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ليبلغ 1019 حالة.وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة الوفيات بكورونا ارتفعت منذ يوم الجمعة 27 آذار بشكل دراماتيكي من 759 إلى 1019 حالة.

وعلى صعيد متصل قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الأحد، إن الحكومة البريطانية ”قلقة للغاية“ بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد.



وقال لشبكة سكاي نيوز ”بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية، وقلوبنا ودعواتنا مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الأيام القليلة الماضية“.

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