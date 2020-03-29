اقليم كوردستان يمدد حظر التجوال لغاية 15 من الشهر المقبل

2020/03/29 | 16:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطات في اقليم كوردستان يوم الاحد تمديد فرض حظر التجوال لغاية منتصف شهر نيسان المقبل.

وقال مصدر مطلع شفق نيوز، ان "وزارة الداخلية قررت تمديد الحظر في محافظات الاقليم كافة لغاية 15/4/2020".

واضاف المصدر ان وزارة الداخلية ستصدر بيانا تعلن به تفاصيل الحظر.

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