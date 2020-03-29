2020/03/29 | 16:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة للمربد: ننفي طباعة العملة، ونحن بمنتهى الجدية لتأمين الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 16:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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