بالفيديو.. طبيب عراقي يقترح حلاً من  3 نقاط للقضاء على كورونا في المناطق الشعبية

2020/03/29 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم طبيب عراقي مقترحاً من 3 نقاط للقضاء على فيروس كورونا في المناطق الشعبية بالعراق.

وقال الطبي...





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