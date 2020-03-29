2020/03/29 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال الطبي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. طبيب عراقي يقترح حلاً من 3 نقاط للقضاء على كورونا في المناطق الشعبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قدم طبيب عراقي مقترحاً من 3 نقاط للقضاء على فيروس كورونا في المناطق الشعبية بالعراق.
وقال الطبي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. طبيب عراقي يقترح حلاً من 3 نقاط للقضاء على كورونا في المناطق الشعبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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