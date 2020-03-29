ممثل الصحة العالمية: ايران نقلت كورونا للعراق و 16 دولة اخرى.. لانريد له الوقوع بخطأ اميركا وايطاليا

2020/03/29 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اكد ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور ادهم اسماعيل، ان حدوث أي زيارة مليونية في العراق، قد يؤدي لخروج انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، عن السيطرة، والدخول الى مرحلة ’’خطيرة للغاية’’.

وقال اسماعيل، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، بخصوص الوضع في العراق، ومدى خطورة كورونا، "نتوقع استجابة الناس لتحذيراتنا بعدم المشاركة بالزيارة الشعبانية في 15 شعبان .

وتابع ان "حدثت أي زيارة مليونية في كربلاء فستخرج الأمور عن السيطرة ويدخل العراق مرحلة خطيرة للغاية"، مؤكدا ان "العراق ليس بمقدوره تحمل إصابات بالألاف".

ونبه الى ان "إيطاليا وصلت لمرحلة عدم القدرة على استقبال المرضى، من يتصل ويقول ان لديه اعراض يقولون له اذهب لاقرب صيدلية".

ورأى ان "تسجيل 60-70 حالة يومياً حالة امر مقبول في العراق بالنظر الى امكانياتيته البسيطة"، مشيرا الى ان "العراق استقبل أجهزة متطورة وجيدة جداً تخص كورونا من الصين".

وبخصوص، ازمة الكمامات والمعقمات، قال اسماعيل، ان "هناك ازمة عالمية بشأن الكمامات والمطهرات".

واضاف ان "العراق يتبع شفافية عالية ومطلقة باعلانه عن ارقام الإصابات"، مشيرا الى ان "هناك دول لا تسجل الأرقام الصحيحة للاصابات بكورونا".

ولفت ان "اميركا وإيطاليا اعتقدت ان نظامها الصحي كفيل بالتعامل جيداً مع كورونا ومنع حصول إصابات عالية وابقيتا حدودهما ومطاراتهما مفتوحة"، مبينا ان "التجمعات على الشواطئ في اميركا السبب الرئيس لانتشار العدوى واية تجمعات مهما كانت في العراق ستكون خطئاً كبيراً".

وبخصوص الوضع لدى الجارة الشرقية، قال ممثل الصحة العالمية، ان "ايران تراخت في التعامل مع خطر كورونا وأجرت انتخابات ولم تقطع رحلاتها مع الصين أيام تفشي المرض فيها".

وتابع ان "ايران تسبب بدخول كورونا لـ 17 دولة ، ولولاها لما كانت هناك إصابات في العراق".

وتابع ان "الابحاث السريرية تتطلب 9 اشهر قبل الوصول لعلاج شامل لكورونا"، مشيرا الى ان "الشتاء المقبل قد يشهد اكتشاف علاج لكورونا".

وعن تأثر الفيروس الخطير، بدرجات الحرارة بين اسماعيل "المفروض ان اي فيروس تقل فاعليته ما بين درجة حرارة 35-40 ويموت بدرجة حرارة 55".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق خلال 24 ساعة الماضية.وتوزعت الاصابات، وفقا لبيان الصحة، على النحو الآتي: "(بغداد الرصافة: 7)، (بغداد مدينة الطب: 1)، (البصرة: 8)، (النجف: 5)، (السليمانية: 1)، (كربلاء: 11)، (اربيل : 8)".وبذلك يكون مجموع الإصابات،547 حالة في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء التام: 143 والوفيات 42.

بغداد اليوم- بغداد

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وقال الطبيب العراقي في شريط مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، إن "القضاء على فيروس كورونا في المناطق الشعبية في العراق، ممكن عن طري

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وذكرت داخلية في بيان، أنها قررت "تمديد حظر التجوال لغاية 15 من نيسان المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة الصحة في إقلي

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وذكر المكتب الاعلامي لوزير الصحة، في بيان موجز، أن الاخير "دعا هيأة الاتصال والاعلام الى اتخاذ الاجراءات

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