داخلية اقليم كردستان تمدد حظر التجوال الى منتصف نيسان

2020/03/29 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، الأحد، تمديد حظر التجوال لغاية 15 نيسان المقبل.

وذكرت داخلية في بيان، أنها قررت "تمديد حظر التجوال لغاية 15 من نيسان المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أن عدد الإصابات بفايروس كورونا المكتشفة خلال الـ 24 الماضية بلغت 6 حالات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال 24 ساعة الماضية سجل اقليم كردستان 6 حالات إصابة بفيروس كورونا".

وأضافت أن "الحالات موزعة 3 في محافظة أربيل، و2 في دهوك، وحالة واحدة في السليمانية".

وبينت الوزارة أن "المجموع الكلي لعدد الإصابات بلغ 128 حالة، حالات الوفاة 2 وحالات الشفاء 55".

بغداد اليوم- بغداد

قدم طبيب عراقي مقترحاً من 3 نقاط للقضاء على فيروس كورونا في المناطق الشعبية بالعراق.

وقال الطبيب العراقي في شريط مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، إن "القضاء على فيروس كورونا في المناطق الشعبية في العراق، ممكن عن طري

بغداد اليوم- بغداد

اكد ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور ادهم اسماعيل، ان حدوث أي زيارة مليونية في العراق، قد يؤدي لخروج انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، عن السيطرة، والدخول الى مرحلة ’’خطيرة للغاية’’.

وقال اسم

بغداد اليوم-بغداد

دعا وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الأحد، الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مواقع تشيع اجواء الخوف بإخبار زائفة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الصحة، في بيان موجز، أن الاخير "دعا هيأة الاتصال والاعلام الى اتخاذ الاجراءات

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