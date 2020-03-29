2020/03/29 | 16:50 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت سوق النفط النقطة القاتلة في حرب الاسعار oil price war بعد ان هبطت العمليات الانتاجية في اشد بقاع العالم الى نقاط التعادل النفطية break even points حيث تعادلت كلف الانتاج النفطي للبرميل الواحد مع مردودات البيع دون ان تترك للبلدان المنتجة للنفط وغيرها اية فوائض ريعية وعلى وفق تقاليداسواق النفط .فمؤشرات النموالسنوية للعام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسواق النفط :نحو اعادة ترتيب قواعد اللعبة والنفوذ العالمية.) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسواق النفط :نحو اعادة ترتيب قواعد اللعبة والنفوذ العالمية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).